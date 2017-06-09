中華職棒／攻守表現皆優 黃鈞聲：練習拿來比賽用NOWnews今日新聞 (2017-06-09 22:43)
今天敲出本季首轟的黃鈞聲，一舉幫助球隊逆轉比賽，賽後也拿下單場MVP（最有價值球員），他除了在攻擊端有好表現之外，他還抓到對手兩次盜壘，他說今天打全壘打很開心。
「我修正了揮棒軌跡，把球跟進來一點，把球打得強勁」今天敲出關鍵全壘打的黃鈞聲說：「現在打擊的策略就是不要等太久，就看喜歡的球就揮擊，積極進攻，把球打得強勁，長打就會出來，每天的練習，就是要拿來場上用。」他在8局下也擊出中外野深遠飛球，但是球彈回場內無緣雙響砲，他表示，沒關係啦，下次再努力就好。
除了攻擊有表現，他今天在6局上抓到高孝儀的盜壘，第7局林哲瑄也逃不過他的手掌心，他一開始開玩笑地說：「沒有啦，是同學讓我」但他隨後表示，其實有猜到跑者有盜壘的企圖心，因此他早有準備好。
今天中信兄弟先發投手羅曼在第4局遭遇亂流，被富邦悍將攻下5分，黃鈞聲認為是因為策略當下被打者識破，後來有慢慢修正，盡量把球壓下來。
兄弟總教練史耐德表示：「我很欣賞他，因為他工作很認真，也很開心他今晚對球隊做出的貢獻，他的打擊積極、守備很棒，而且牽制二壘的動作很快，看到球員能進步很開心。」
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