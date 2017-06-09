（中央社記者李晉緯台北9日電）全國羽球團體賽今天在屏東落幕，合庫A在世界球后戴資穎加持下，在女甲團封后完成17連霸；另外，男子組也由合庫A在男甲團稱王，收下隊史第15座冠軍獎盃。



女甲團連4年由合庫A與台電A爭奪后冠，首點單打，合庫A許雅晴意外以20比22、19比21敗給陳肅諭，次點單打，合庫A由戴資穎上陣，她輕鬆以21比6、21比11輕鬆擊敗唐琬貽，讓雙方打成1比1平手。



第3點雙打，合庫A白馭珀林琬清以13比21、21比19、21比19逆轉擊敗吳芳茜林筱閔，但第4點合庫A許雅晴吳玓蓉以15比21、10比21不敵姜凱心洪詩涵，雙方再度打成2比2平手。



決勝第5點，合庫A江美慧在力拚3局後、以21比16、15比21、21比18擊敗洪毅婷，幫助合庫A以3比2艱苦勝出，幫助合庫女隊完成17連霸。



戴資穎說，能幫球團打球感覺當然很棒，尤其第1點意外輸掉後，能幫球隊追平戰局感覺很好。



搶下致勝點的江美慧則說，從沒在決勝點擔綱過，這樣的壓力讓她的表現不是很理想，很多球雖有心裡有意識，但身體卻無法跟上，還好決勝局13比14落後時連搶幾分取回領先後，心態上逐漸回穩，進而拿下重要的這1點。



男甲團由合庫A和土銀A爭奪王座，前兩點單打，薛軒億以21比18、21比18擊敗李佳豪，周天成以21比8、21比9輕取張恩嘉，讓合庫A以2比0領先。



第3點合庫A李洋李哲輝在鏖戰3局後，以20比22、24比22、15比21不敵陳宏麟王齊麟；第4點雙打，合庫A老將李勝木蔡佳欣拚戰三局，費時63分鐘以24比26、21比9、21比19後來居上擊敗呂佳彬張課琦，幫助合庫A艱苦以3比1完成男甲團2連霸使命。



李勝木說，身為學長當然不想輸，在有壓力情況下比較放不開，丟掉首局後，次局反而輕鬆不少，找回該有打法、節奏，一路掌控局勢至第3局後段，接近贏球又陷壓力危機，幸好經驗較佳，再數度破壞對手發球節奏後順利搶下勝利。1060609