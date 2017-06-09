（中央社記者林宏翰新北9日電）中華職棒中信兄弟隊去年一軍出賽僅10場的黃鈞聲，今天敲出逆轉全壘打，11比6擊敗富邦悍將，總教練史耐德在休息室，振臂吼叫，「看見選手的努力有成果，我比誰都興奮」。



中信兄弟在4比6落後的逆勢苦鬥，黃鈞聲6局、7局各上演一次精彩阻殺，其中一次還是抓到快腿林哲瑄；7局下輪到他打擊時，敲出2分全壘打逆轉比數，8局下又把球打向中外野牆頭，差點雙響砲，追加2分打點。



黃鈞聲本季在一軍出賽8場，26打數敲出12支安打，包括今天晚上的本季首轟，打擊率4成62；在本壘板的防盜系統也很安穩，對手5次起跑，抓到4次，阻殺率高達8成。



黃鈞聲今晚抓到高孝儀、林哲瑄，總教練史耐德（Cory Snyder）在休息室反應很激烈，他說，「黃鈞聲牽制動作很快、臂力很強，練習的成果在比賽時一覽無遺，會有今天的表現是他努力而來的」。



努力被教練看見？黃鈞聲說「每個人都很努力，我只是做好每天練習該做的事，把練習當成比賽，比賽當成練習，成果自然會出來」。



用全壘打貢獻球隊，黃鈞聲說「能夠贏球是最開心的，打擊方面就是維持揮棒的軌跡，把球跟進來，沒有刻意追求長打，把球打平、打強勁而已」。1060609