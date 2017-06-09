中華職棒／黃鈞聲逆轉2分砲灌4打點 中信兄弟KO悍將NOWnews今日新聞 (2017-06-09 22:08)
中信兄弟今天在新莊球場出戰富邦悍將，由於猿隊已經點燃魔術數字為M8，中信兄弟剩下比賽不能再輸，除了林智勝傷癒歸隊外，黃鈞聲在7局下敲出逆轉2分砲，加上陳子豪也開轟，猛象打線全場17支安打，終場中信兄弟就以11:6贏球，與猿隊勝差追到6.5場，繼續追逐上半季奪冠的機會。
黃鈞聲上次開轟，已經是2015年10月10日，當時他也拿下生涯首次MVP，睽違1年多，黃鈞聲終於再度開轟。他在7局下敲出2分砲，一棒逆轉戰局，更難能可貴的是，他是5月23日才升上一軍，就能站穩先發，目前打擊率4成62，維持高檔演出，他單場雙安4打點，還分別在6、7兩局演出阻殺成功，MVP實至名歸。
賽前中信兄弟史耐德總教練就說：「我們不會放棄每一場比賽，就是都要贏，這就是我們的策略，我還是相信我們能拿下上半季冠軍。」
果真中信兄弟開賽就展現氣勢，首局由「恰恰」彭政閔、曾陶鎔接連敲安，拿下2分領先。
不過富邦悍將4局上反擊，趁著先發投手羅曼遇到亂流，申皓瑋敲安先追平比分，高孝儀二壘安打也超前比分，單局富邦拿下5分，5局打完以6:3領先。
中信兄弟打線慢慢發威，「大師兄」林智勝7局下二壘安打揭開序幕，富邦悍將自亂陣腳，林琨笙捕逸失分，黃鈞聲一棒轟出2分逆轉砲，也讓中信兄弟反超。
8局下中信兄弟攻勢不停，陳子豪陽春砲、捕手方克偉也發生傳球失誤，加上黃鈞聲又在滿壘轟出差點過全壘打牆的深遠二壘安打，猛象單局又下4分，終場就以11:6贏球。
中信兄弟打線全場17支安打，張正偉、陳子豪猛打賞，彭政閔也有雙安2打點演出。
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