【大成報記者張立明／雲林縣報導】前總統馬英九今天受邀參加雲林縣斗南鎮大德工商畢業典禮時指出，政府教育投資、人才培訓的政策很重要，否則將來的學子將無法與國際競爭。他強調講這種話絕對不是政治考量，而是為下一代著想。大德工商畢業典禮，校長涂金助特別邀請馬英九前總統為畢業生勉勵；並為該校「證照達人」林明明頒獎。資訊科應屆畢業生林明明是在單親、印尼(媽媽)新住民孩子、經濟困苦的家庭中成長，，不畏家境清寒努力向學，考取了行政院勞動部儀表電子乙級、電腦硬體拆裝乙級技術士等雙乙級證照、工業電子丙級、電硬體拆裝丙級及國家通訊委員會無線電人員證照等共五張證照，是大德工商證照第一達人。在今年繁星計畫錄取了國立雲林科技大學電子工程學系，將可望成為臺灣電子科技產業發光發熱的科技人才。馬英九以其就學心路歷程，從49年前他臺大法律系畢業並服役後，前往美國就讀哈佛大學說起供大畢業生參考。他並且勉勵學，不要以「玩四年的心態」去讀大學，而是要「有原則不亂、有計劃不忙、有預算不窮」十五字勉勵畢業生，要珍惜光陰、要認真努力，加強寫作及說話的能力，及人與人間的相處。雖然常說不要輸在起跑點，但也不要怕輸在起跑點，因為每個人際遇不一樣，起跑點也不一樣，只要力爭上游總會成功的。馬英九以馬拉松比賽為例，全馬是42.195公里，起跑是不必如短程賽的半蹲姿勢，剛上路也不用做衝刺，而是需有調度性的體力及配速，而在終點前五公里時必需進入領先群才有獲勝的希望。他並且舉例在哈佛認識一位臺灣留學生，原本是想進入中部某知名大學建築系，但卻考上另一所大學，因而悶悶不樂四年，後來從哈佛畢業後回臺在大事務所工作，表現非常好，被原先想就讀的該所大學延聘為建築系主任之職；以不同的方式同樣進入該大學該系，這就是努力的最佳詮釋。馬英九兔學生未來四年大學生活要好好規劃，國際語文能力要更加強，一般學子英文能力最好時候是在大考前，進入大學後逐漸降低，因此四年間不要輕意浪費掉，要自我充實；有人說成績步是「記憶容量不有限」法接記憶更多的資料，這是不用功的推諉之詞，只要努力、常用，就不會忘記。馬英九提到投資教育的重要性，他指出香港以最高的待遇聘請師資，吸收最好的學生而成為最好的學校；未來各國也是如此；反觀國內如果不能在教育上妥善投資，將來學生就沒有國際競爭力。