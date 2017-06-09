法國網球公開賽，女子單打四強比賽，結果20歲的"拉脫維亞"選手"奧斯塔朋科"，打兩個半鐘頭，才贏，打入決賽。特別的是他跟對手、比賽的時都生日。



法網女單四強賽，第一場就打得難分難解，畫面上方的拉脫維亞20歲小將奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，才在搶七大戰中，驚險拿下首盤。



場上的兩位選手，都是當天的生日壽星，瑞士女將巴辛絲基(Timea Bacsinszky)，也想在28歲生日這天，留下美好回憶，在第二盤扳回一城。



決勝的第三盤，雙方前六局戰成3比3平手，奧斯塔朋科破了對手發球局，最後才以6比3獲勝；經過2小時又25分鐘的大戰，拉脫維亞小將才脫穎而出，用法網決賽當作自己20歲的成年禮。



==拉脫維亞女網選手 奧斯塔朋科==

對 今天能夠獲勝我真的很開心

因為這場比賽實在很艱辛

我想這就是真正的網球比賽

真的很高興能夠闖進決賽

特別是在我生日這天

我想這就是最好的禮物



至於另一場女單四強賽，也打了一場三盤大戰，世界排名第四的羅馬尼亞女將哈蕾普(Simona Halep)，才以2比1的盤數，打敗世界排名第三的捷克選手普莉絲可娃(Karolina Pliskova)。



哈蕾普相隔兩年，再度闖進法網決賽，將要和20歲的拉脫維亞小將對決；如果奪下冠軍，還能一舉登上世界球后寶座。



記者 鄭惟仁 報導