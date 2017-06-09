日職／趕上巨人腳步 養樂多隊9連敗NOWnews今日新聞 (2017-06-09 21:38)
日職交流戰，養樂多隊今天出戰羅德隊，結果形成「墊底大對決」，羅德隊靠著隊長鈴木大地首局轟出3分砲，終場以6:1擊敗養樂多，養樂多成為繼讀賣巨人隊後，唯一尚未在交流戰開胡的球隊，並且苦吞9連敗。
養樂多這場推出原樹理先發，沒想到他首局就放火，總計5局失6分，打線全場敲出8支安打，只有打回1分。
有趣的是，養樂多隊擁有央聯史上最慘16連敗紀錄，目前已經9連敗，再輸下去恐怕會追上巨人隊本季的13連敗。
涌井秀章主投6局失1分，只被敲出6支安打，1保送、1三振，拿下本季第2勝。
廣島以12:3大勝樂天金鷹，廣島隊王牌投手Kris Johnson6局失2分，本季首勝，廣島隊一舉拿下6連勝。
橫濱DeNA以4:3擊敗西武隊，田中浩康、宮﨑敏郎都開轟，菊池雄星8局失2分，無關勝敗。
軟銀以3:0完封阪神，洋投Rick van den Hurk先發6局無失分，飆出9次三振，拿下本季第6勝。
歐力士隊以4:2擊敗中日龍隊，洋砲Stefen Romero在延長10局下敲出再見全壘打建功。
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