中華職棒／睽違1年多 黃鈞聲再敲全壘打NOWnews今日新聞 (2017-06-09 21:39)
中信兄弟捕手黃鈞聲，今天在對上富邦之戰7局下，擊出2分打點全壘打，幫助兄弟要回領先地位。
黃鈞聲上一次敲全壘打已經是2015年10月10日在天母棒球場，睽違了1年多，黃鈞聲今天終於再度敲出全壘打，他在7局下壘上有蘇緯達時，敲出2分打點全壘打，這支紅不讓價值連城，幫助兄弟要回領先地位，目前7局結束兄弟以7:6領先。
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