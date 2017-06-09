連4打席全壘打、生涯首支滿貫砲，中華職棒「麻雀變鳳凰」的焦點人物曾陶鎔（圖）持續創造話題，談到這2年休季期間的準備，他說「經濟許可的話，其實也想出國」，這兩年都回高中母校儲備能量。中央社記者林宏翰攝 106年6月9日