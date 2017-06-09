中華職棒／打擊大戰 獅猿5局結束5：5戰平NOWnews今日新聞 (2017-06-09 20:47)
Lamigo桃猿今天在主場和統一獅展開系列賽首戰，上半場兩軍火力都很猛烈，桃猿靠著陳俊秀和林泓育的2轟，一度取得領先，但統一在全隊打線串聯的情況下，屢次將比數給追平，前5局雙方戰成5：5平手。
在主場作戰一向火力旺盛的桃猿，今天在首局就有攻勢，靠著林泓育的二壘安打以及2個保送，攻佔滿壘；接著陳俊秀敲出2分打點的安打，讓球隊取得2：0的領先。
不過在3局上陳傑憲一個幸運的游擊方向滾地球、巧妙的形成二壘安打，開啟獅隊該局的攻勢；在林志祥獲得保送後，獅隊又靠著蘇智傑的滾地球推進到二、三類，接著高國慶適時一擊，將壘上2名跑者都打回來得分，順利將比數給追平。
2出局後，獅隊攻勢仍還沒結束，陳鏞基、鄭鎧文連2支穿越游擊防區的安打，讓獅隊再打下2分，反倒逆轉取得4：2的超前。
不過獅隊並沒能慶祝太久，3局下，在保送了朱育賢後，福瑞多被陳俊秀敲出左外野方向的超大號全壘打，個人本季第4號全壘打出爐，讓比賽又再次回到原點。
4局下，林泓育轟出陽春彈，幫助桃猿取得1分的領先，但統一在下一個半局，靠著蘇智傑的1分打點二壘安打，又將比數追成5：5。
兩隊先發投手今天投得都不盡理想，賽格威主投5局被敲7支安打、丟5分；而福瑞多則是被敲了多達9支安打，同樣也丟5分，導致上半場雙方形成一場打擊戰。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- AS-卡麥隆質感皮革後仰氣壓辦公椅-57X62X118cm
- 【Sato】DOLLY朵莉五抽雙門SMART置物櫃‧幅60cm
- DON極簡生活-沉穩咖 特大四件式200織精梳純棉被套床包組
- PRADA SAFFIANO雙色拼接金字防刮牛皮釦式長夾(可拆式證夾/
- PRADA Saffiano 浮刻金字防刮牛皮零錢包(桃粉色)
- Durex杜蕾斯 螺紋裝 保險套 12入x12盒
- 【Dennibella 丹妮貝拉】玩色美學-真皮斜背包-蘋果紅(4D171
- 【幸福屋】圖爾庫4尺胡桃二抽大茶几
- AT HOME-莉莎5尺黑皮直條雙人床組-三件組(床頭片+床底+床墊
- 【Morn Creations】正版貓頭鷹後背包-羊毛淺灰(M)
7000萬！皇馬神鋒正式告知球隊：我要去曼聯了 【北京新浪網】
32歲女子跑步機上猝死 家屬向健身房索賠100萬元【北京新浪網】
謝依旻：AlphaGo可以讓我三子 目前單身擇偶隨緣【北京新浪網】
心如止水!詹皇自曝G4心理狀態 最關鍵一點是它【北京新浪網】
殺人重炮剛醒一場又睡 勇士最憋屈的人就是他【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》