Lamigo桃猿今天在主場和統一獅展開系列賽首戰，上半場兩軍火力都很猛烈，桃猿靠著陳俊秀和林泓育的2轟，一度取得領先，但統一在全隊打線串聯的情況下，屢次將比數給追平，前5局雙方戰成5：5平手。

在主場作戰一向火力旺盛的桃猿，今天在首局就有攻勢，靠著林泓育的二壘安打以及2個保送，攻佔滿壘；接著陳俊秀敲出2分打點的安打，讓球隊取得2：0的領先。

不過在3局上陳傑憲一個幸運的游擊方向滾地球、巧妙的形成二壘安打，開啟獅隊該局的攻勢；在林志祥獲得保送後，獅隊又靠著蘇智傑的滾地球推進到二、三類，接著高國慶適時一擊，將壘上2名跑者都打回來得分，順利將比數給追平。

2出局後，獅隊攻勢仍還沒結束，陳鏞基、鄭鎧文連2支穿越游擊防區的安打，讓獅隊再打下2分，反倒逆轉取得4：2的超前。

不過獅隊並沒能慶祝太久，3局下，在保送了朱育賢後，福瑞多被陳俊秀敲出左外野方向的超大號全壘打，個人本季第4號全壘打出爐，讓比賽又再次回到原點。

4局下，林泓育轟出陽春彈，幫助桃猿取得1分的領先，但統一在下一個半局，靠著蘇智傑的1分打點二壘安打，又將比數追成5：5。

兩隊先發投手今天投得都不盡理想，賽格威主投5局被敲7支安打、丟5分；而福瑞多則是被敲了多達9支安打，同樣也丟5分，導致上半場雙方形成一場打擊戰。