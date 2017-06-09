史耐德半季賽制有經驗 每場比賽都要贏中央社 (2017-06-09 20:49)
（中央社記者林宏翰新北9日電）儘管距離首位Lamigo桃猿7場勝差，中信兄弟總教練史耐德（Cory Snyder）沒有鬆懈，「我的目標很簡單，贏得每一場比賽，拿到上半季冠軍」。
中華職棒半季賽制並非獨步世界，史耐德去年在墨西哥聯盟就經歷過上下半季的賽制，他原本擔任打擊教練，季中接任總教練，率隊拿下冠軍。
他說，半季賽制的確可以讓每一隊都有爭冠機會，但球隊的策略一樣，每個球員做好自己的本分。
不管其他球隊的勝敗，他要球員專注在眼前的比賽，把握機會贏球，不會因為上半季的爭冠機會較小，就有所保留。
今天賽前，中信兄弟團隊70轟領先全聯盟，桃猿、統一獅各46轟、45轟，富邦悍將只有33轟。
史耐德怎麼看待這個現象？他說，「這個結果表示我們的球員站上打擊區時，攻擊策略很積極，打出侵略性」。
史耐德的觀念是「先成為一個好打者，才能成為一個長打者」，他告訴球員積極攻擊、把球打強勁，全壘打就會慢慢出來。
這跟他對於跑壘的理念一樣，今天賽前團隊盜壘54次，其他3隊分別是桃猿37次、統一獅33次、富邦20次。
史耐德希望打造侵略性的球風，從春訓就加強跑壘，要求球員多跑、用腦筋去跑，所以相關戰術也會增加運用的空間。1060609
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