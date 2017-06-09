日職巨人隊止敗 陽岱鋼對老東家吞2K中央社 (2017-06-09 20:23)
（中央社記者黃名璽東京9日專電）日本職棒東京讀賣巨人隊在創下隊史最慘13連敗紀錄後，終於在今天贏了火腿隊後止敗。效力巨人隊的台灣外野手陽岱鋼對上老東家吞下2K，4打數無安打。
日本職棒進行跨聯盟交流戰，巨人隊晚間對戰火腿隊，陽岱鋼在第1局敲出右外野飛球，第3局擊出滾地球，之後在第5局及第7局分別吞下三振，總計4打數沒有擊出任何安打。
巨人隊昨天創下隊史最慘的13連敗，晚間對戰火腿隊在第2局及第5局各攻下1分，最後以2比1險勝，終於止敗，距離上次在5月24日贏球，已相隔16天。1060609
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