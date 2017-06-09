日職／陽岱鋼感動回札幌巨蛋 這動作代表一切NOWnews今日新聞 (2017-06-09 20:13)
讀賣巨人隊今天在交流戰出戰火腿隊，台灣好手陽岱鋼先發出賽，雖然首局敲出右外野飛球被接殺，但陽岱鋼一上場受到球迷熱烈歡迎，而他也在守備時做了一個不常見的動作，感謝札幌巨蛋跟球迷。
待了11年的北海道，讓陽岱鋼特別有感觸，尤其是不少球迷穿著陽岱鋼過去的1號球衣，以及舉著看板歡迎他，這一幕讓人感動。影片連結：http://video.foxsportsasia.com/zh-tw/videos/TW_0609-yoh0/%E9%99%BD%E5%B2%B1%E9%8B%BC%E8%BD%89%E9%9A%8A%E5%BE%8C%E9%A6%96%E5%BA%A6%E5%9B%9E%E5%88%B0%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B7%A8%E8%9B%8B/
只見陽岱鋼默默跑到熟悉的中外野，跟球迷打招呼，他也突然跪下來禱告，左手用手套護著過去受傷過的右肩、以及右手的傷勢，全部都是在札幌巨蛋發生，後來他比出十字架向上天禱告，陽岱鋼也用這樣的動作，宣告他回來了。
最後陽岱鋼4打數沒有安打，可能是壓力很大，但他回到札幌巨蛋的表現比起他過去在這11年為火腿隊的付出，或許已不這麼重要。
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