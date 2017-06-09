中信兄弟今天在新莊球場迎戰富邦悍將，雖然地主兄弟首局就發動攻勢，但富邦在第4局突破兄弟先發投手羅曼的封鎖，由林益全的安打帶頭，單局灌進5分，並且把羅曼打下場，5局結束富邦以6:3領先。

首局兄弟就發動攻勢，張正偉一上場就敲出左外野方向的安打，下一棒陳子豪的二壘安打護送他上三壘，這時彭政閔擊出高飛犧牲打，兄弟首開紀錄，接著曾陶鎔擊出三壘方向的內野安打，送回陳子豪，兄弟再添1分。

2局下兄弟再度發動攻勢，張正偉在2人出局後擊出一壘方向的內野安打，並靠著陳子豪的安打上到二壘，彭政閔這時再度挺身而出，擊出安打，為兄弟再添1分。

不過悶了3局的富邦打線，在第4局終於發揮，林益全和高國麟接連敲出安打，下一棒申皓瑋擊出二壘安打，一口氣打回2分，比數回到1分差，接著申皓瑋運用李宗賢的右外野飛球站上三壘，再靠著羅曼的暴投回本壘奪下追平分。

但富邦這局的攻勢還沒結束，林琨笙在2人出局後，擊出左外野方向的一壘安打，于孟馗也接著擊出安打，這時高孝儀擊出中外野安打，這支安打幫助富邦在再進帳2分，單局狂灌5分，把比分超前。

5局上兄弟換上張凱倫接替羅曼，林哲瑄擊出二壘方向飛球，不過游擊手王勝偉發生守備失誤，讓林哲瑄上到二壘，下棒林益全擊出二壘安打，富邦再添1分。

羅曼今天主投4局，被打9支安打，失5都是自責分，防禦率來到3.42。