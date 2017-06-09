中華職棒／王勝偉生涯百觸M1 領悟生氣也沒用NOWnews今日新聞 (2017-06-09 20:29)
中信兄弟野手「萬磁王」王勝偉生涯已累積99次觸身球，再一次就可以完成生涯百觸的里程碑，對此，王勝偉只能苦笑，因為自己的確也不喜歡被丟到。
王勝偉說：「我大學時去美國打過短期聯盟，那邊的教練有給我特訓，先是短拋，後來用砸的，教我右腳要往後躲，就這樣也許對我有不少幫助。」
王勝偉被砸很多次，會不會有忍不住抓狂的時候？
他說：「年輕的時候還是會，但後來就覺得生氣也沒用，最主要還是狀況好時被砸到最不開心。」
至於最不開心被砸的是什麼時候，他賣關子笑說：「你們去看影片就知道囉？」
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