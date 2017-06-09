技高共創領航新課綱假樹科大登場大成報 (2017-06-09 19:05)
校長陳清燿介紹會場所在的設計學院各系特色，以及學校設計學院在德國的知名度，也感謝所有與會高職學校教師，可將在學校看到的環境與設施，必要時分享給學生，對於本次讓學校參與工作坊活動，絶對有助於學校曝光度。陳校長並鼓勵大家利用休息時間前往文薈館休閒運動中心參觀，陳校長特別提到文薈館興建時，因少子化來臨，館舍興建的審核是相當嚴格，後因教育部確實瞭解到學校1萬2千人的學生數並未減少而給予同意，也讓文薈館能够嘉惠學子更多住宿與休閒的選擇。
副局長王進焱開場笑稱典禮台有三陳，陳清燿校長與陳武雄主任秘書、教育局陳佩汝專委，在開幕式引得哄堂大笑，其並勉勵所有教師~「老師在成就別人之前，不要忘記看看是否成就了自己」；同時無論環境如何變遷，語詞如何演變，所有教師都不應被名詞限制框架，應懂得突破；教育的核心素養就是人，要能轉化知識、能力與態度，手段與方法雖不同，但共同目標就是把孩子教好，是恆久不變的教育本質。
該工作坊由課程引導師曾士民老師主講並分組進行。曾士民老師引進企業體互動式課程設計，上半場以讀出課綱新滋味讓參與老師透過焦點討論法，重新閱讀與檢視新課綱，讀出新面向及盤點出工作進程；下半場學生圖像定位在透過引導聚焦方式，凝聚學校共識。
這次承辦校的中正高工與岡山農工兩所前導學校，大會上再三感謝樹德科大宋鴻麒總務長、公共事務室陳慶樑主任與林志學副主任所帶領的團隊，在忙碌的畢業季與招生季撥冗協助各項硬體空間與軟體庶務，以及開放休閒運動中心導覽體驗。
圖說一：王進焱副局長（左）頒發感謝狀給與樹德科大陳清燿校長（右）
圖說二：陳清燿校長致歡迎詞
圖說三：王進焱副局長
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