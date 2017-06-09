運動結合城市行銷 臺中城市半程馬拉松開始報名 同時提撥費用助弱勢大成報 (2017-06-09 19:09)
臺中城市半程馬拉松9日於市政大樓舉辦活動記者會，由林依瑩、立委張廖萬堅、黃國書、市議員李中、臺中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆、公會運動委員會副主委林隆深等人一起鳴槍，宣告活動展開，希望結合運動休閒，帶動臺中城市行銷觀光。
林依瑩指出，2015年成功舉辦第一屆臺中城市半程馬拉松後，許多市民都在期待。與其他馬拉松不同，這場活動安排環繞七期重劃區一圈，參加者可以邊跑邊欣賞臺中城市之美。而市長林佳龍重視各種運動，今年4月市府成立運動局，期待未來建築物也能提供友善空間，讓民眾有更好的運動發揮空間。
邱崇喆表示，臺灣各縣市及國際城市都在辦馬拉松，臺中市人口即將追上高雄市，成為臺灣第2大城，希望不動產開發商業同業公會所扮演的角色不只蓋房子而已、也能投入社會公益，透過舉辦城市馬拉松，將所得部分捐助弱勢團體，更期待藉此讓大家了解臺中城市發展，進而行銷臺中。
而市府運動局透露，活動當天將提供豐富摸彩好禮，有iPhone7、43吋液晶電視、空氣清淨機等；此外，不同以往賽事僅半馬組、挑戰組能夠獲得完賽獎牌，這次參賽選手只要在規定時間內完成賽事，都可獲得以臺中湖心亭及國家歌劇院、並結合堅持完跑的跑者形象為設計主軸的精美完賽獎牌，象徵臺中的人文、建築與運動之美。活動詳情請上臺中市不動產開發公會網站(http://www.arcnet.org.tw/ )或上活動咖報名網查詢。
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