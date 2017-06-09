【大成報記者吉雄世╱高雄報導】由鍛造輥軋工程研究中心、模具技術發展學會、高雄應用科技大學模具工程系主辦，中國工程師學會高雄分會、台灣區模具工業同業公會、台灣塑性加工學會協辦的「先進輥軋技術國際研討會」，8日上午九時於高應大國際會議廳登場，吸引近百位產、學界人士與會，特別邀請德國先進連續輥軋成形技術領導廠商 dataM 公司執行長 Mr. Albert Sedlmaier及資深經理Dr. Krzysztof Szarowicz來台，與國內學者專家進行專題演講與技術交流，希望藉此促進國內連續輥軋成形技術發展及應用。校長楊慶煜表示，高應大為南臺灣技職龍頭，設有全國唯一的模具系，工業4.0與智慧化製程引領產業升級已是國際趨勢，為促進國內先進輥軋成形的技術推廣，特別邀請創立已有30年歷史的data M 公司，該公司致力於發展連續輥軋設計分析軟體及各式智慧化成形及檢測設備，特別是首創柔性輥軋成形技術與設備研發，將傳統只能生產固定斷面的連續輥軋技術升級到可生產變截面之產品。希冀今明兩天的研討會可以引導學術研發及教育能量的提升，並促成產學合作及協助產業技術升級與創新連結。研討會分為兩部分，8日以「先進連續輥軋的技術與應用」為題，邀請德國data M Sheet Metal Solutions的CEO Albert Sedlmaier及資深經理Krzysztof Szarowicz博士介紹柔性輥軋成形技術發展與應用、工業4.0與智慧工廠及產品掃描技術、連續輥軋設計分析軟體 COPRA 應用案例；9日以「金屬輥軋成形分析技術」為題，由國內學者分享連續輥軋設計分析技術與鋼帶精軋成形分析案例，並邀請國內CAE軟體業者分享電腦輔助虛實整合製造技術與金屬成形全製程CAE模擬技術。data M 公司於1987年由德國慕尼黑科技學(Technical University of Munich)的二位工程師Albert Sedlmaier 及 Stefan Freitag共同創立，距今已有30年歷史，是相當成功的校園創業典範。公司結合工業4.0技術、感測技術與人性化人機界面技術，建立新一代的3D輥軋成形中心，以建置一條更有彈性、能製造更複雜產品斷面的先進連續輥軋生產線。2000年與德國達姆施特工業大學產學合作，開發出第一套柔性輥軋成形機，並為韓國POSCO浦項鋼廠建構一套研究用設備，2015年已實現用一套模具生產50種產品的卡車結構件。圖說：1-先進輥軋技術國際研討會高應大登場近百位產學界人士參與圖說：2-先進輥軋技術國際研討會高應大登場校長楊慶煜致歡迎詞圖說：3-先進輥軋技術國際研討會高應大登場德國先進來台交流促進技術發展及應用