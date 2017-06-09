《塞爾達傳說：荒野之息》官方書包很還原？北京新浪網 (2017-06-09 11:33)
美國網站ThinkGeek發佈了《塞爾達傳說：荒野之息》官方授權的盾牌書包。造型非常還原，而且內飾也很精湛，但網友認為，除了遊戲玩家外，這會被誤認為是送批薩的快遞的，不過這設計的確可以裝批薩。
據悉，這個盾牌書包售價60美元，約合407元，設計包括雙拉鏈，內部附帶襯墊，可以裝下平板PC，裝批薩都行。大口袋上還有三個小口袋，藍色配色還包括遊戲裡的遊戲元素，而且官方邀請的模特配上裝扮還挺像主角林克。
你覺得穿上這個書包上學，是不是有種打魔王的衝動，不過魔王是誰呢，作業嗎？（轉自遊民星空）
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