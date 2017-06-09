CD Project RED今天在推特上發佈聲明，表示遭到黑客組織威脅，如果不交納贖金，就會被公佈《賽博朋克2077》的設定文件。CDPR明確表示不會滿足其要求，文件如被公佈將會付諸法律訴訟。

同時，CDPR表示，這些早期設定文件與目前的遊戲進度相去甚遠。不過他們還是呼籲廣大粉絲，如果想要好好玩《賽博朋克2077》，那還是盡量避免接觸到那些非官方的消息。CDPR表示，官方將擇時正式公佈信息。

《賽博朋克2077》將登陸 PC/XboxOne/PS4 平台，尚未確定發售日期。（轉自遊民星空）