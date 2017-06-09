《還珠格格》正版授權手游今日全平台首發，同時由拇指遊玩聯合芒果互娛、暴走漫畫，共同打造還珠新劇「20年還珠歸來特別版」也將在暴走大事件中爆笑上映，新劇將再度帶你走進還珠世界，感受不一樣的還珠情懷，曾經的暑期檔霸主強勢回歸，這個夏天還有什麼更值得你期待？

騰訊視頻：https：//v.qq.com/x/page/x051191at2u.html

優酷視頻：

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[還珠新劇 腦洞大開]

《還珠格格》手游此番聯手暴走團隊推出的還珠新劇可謂是腦洞大開，失手射傷小燕子的五阿哥將如何機智躲過皇阿瑪的教訓？乾隆遇刺危在旦夕，人群之中為何傳出笑聲？究竟發生了什麼讓紫薇街頭大罵小燕子是騙子？小編在這裏先留個懸念，不一樣的《還珠格格》等著大家強勢圍觀。

[百變玩法 樂趣無窮]

說到《還珠格格》正版手游，其中完善的遊戲社交功能和系統特色玩法也將讓你在遊戲中玩得不亦樂乎，通過遊戲中的有趣的冒險玩法，玩家們可以在廟會、藏寶閣等經典場景中快速提升自己的戰鬥力；加入遊戲中的家族，更是能夠結交到一群志同道合的好友，攜手闖蕩還珠世界；而獨有的小碧裝扮系統，更是能夠讓你在遊戲中盡享養成的樂趣。

[現代元素 新料劇情]

除此之外，《還珠格格》正版手游更是大胆的將更多幽默風趣的現代元素加入到遊戲當中，更有不少網路熱詞的梗融入對話之中，痴情爾康搖身一變成為了一個心機boy，更是在遊戲中大玩表情包；心狠手辣的容嬤嬤卻被小燕子一行人用銀針扎的直喊「雅蠛蝶」，這樣別出心裁的劇情你能預料到嗎？

《還珠格格》正版手游今日全平台火熱上線，暴走還珠新劇「20年還珠歸來特別版」也將在芒果TV同步爆笑登場。想要體驗最另類的還珠世界，那就趕快鎖定唯一正版授權的《還珠格格》手游，一起爆笑出發吧！關注官網：http://hz.muzhiyouwan.com/

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[關於拇指遊玩]

拇指遊玩，成立於2013年12月，主要從事移動遊戲發行及移動遊戲聯運平台運營。秉承「專業」「開放」「自由」的理念，目前已經發行了《修羅武神》《坦克警戒》《新大主宰》等手游產品，旗下聯運平台已成功運營了《江湖俠客令》《莽荒紀》《御劍奇緣》《英雄掛機》等重點手游產品。

2017年，拇指遊玩將發行國民級品牌IP《還珠格格》正版手游，輕度休閑電競手游《百戰鬥鬥堂》，同道大叔星座IP手游《同道星座物語》，以及正版倒霉熊授權IP手游《倒霉熊：皇牌空戰》等手游產品。