《奇異人生》開發商新作《吸血鬼（Vampyr）》日前公開遊戲的E3宣傳預告視頻，展現遊戲世界中的各種場景。動作RPG遊戲《吸血鬼》以20世紀初的霧都倫敦為背景，描寫了吸血鬼在霧都進行不為人知的行動。

遊戲中玩家將化身為著名外科醫生Jonathan Reid，然而醫生卻變成了一名吸血鬼。作為一名醫生，你要拯救性命、照顧病人，然而作為一名吸血鬼，你被詛咒要去狩獵那些你發誓要治療的人……

為了對抗漫遊在街頭的敵人，像是吸血鬼獵人、不死生物Skal等，玩家要增進自己的吸血鬼能力，並運用你的能力來操控你周圍的生物，你的決定將會影響倫敦的存亡。