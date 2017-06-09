《惡霸魯尼》續集的流言年年都有，今年也不例外，而且這次還挺像那麼一回事的。

事情是這樣發生的：Reddit網友methAndgatorade在GameInformer網站上發現了《惡霸魯尼2（Bully 2: Kevin's Back Jack）》的名字，但是很快又從名單上移除了。

隨後，萬能的Reddit網友們發出了一些網站修改前的截圖，赫然寫著開發商是R星，登陸PS4平台，秋季發售。網友還翻出了google快照的緩存記錄。緩存頁面是今年5月8日生成的，最近才被移除。

不過GameInformer 官方馬上通過官推否認了這一消息

「你可能聽到了一些我們有《惡霸魯尼2》的消息。這是一個烏龍，我們根本不知道惡霸魯尼有續集。」

隨後GI的總裁發出聲明，團隊正在調查這個頁面是如何產生的。

無論如何，看來對《惡霸魯尼2》的報導都有些誇張了，而且這些謠言都產生在每年的6月份。也許索尼會在E3給大家一個驚喜，不過值得一提的是，R星通常不會在E3有什麼重磅消息放出，而且他們正忙著製作《荒野大鏢客2》。

《惡霸魯尼》原先是一款2006年的一款PS2遊戲，後來被移植到了別的平台。這款遊戲具有《GTA》的開放世界元素，只是沒有暴力和色情，遊戲劇情發生在校園當中。