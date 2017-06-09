今日，華納公佈了《中土世界：戰爭之影（Middle Earth: Shadow of War）》的故事預告片。

故事預告：

作為故事預告片，講述的是遊戲中Talion和Celebrimbor利用新魔戒組建軍隊，對抗Sauron。在預告片中我們可以看到新魔戒，以及激烈的戰鬥場面。

《中土世界：戰爭之影》將於10月10日發售，登陸PC、PS4、Xbox One。

高清視頻畫面：

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