日本的輕小說中有不少經典的好作品出現，也是吸引了眾多的粉絲，但是現在日本的輕小說已經向著奇葩的方向一去不復返了。除了標題越來越長，內容也是腦洞大到沒變，什麼和老媽一起穿越到遊戲，宅男穿越變身為浴池，真是怎麼奇葩怎麼來。最近又有一部輕小說的標題和內容讓人無法直視，也是引起了日本網友們的大吐槽。 ？

這本輕小說名叫《織田信長這種謎之職業比魔法劍士還要不靠譜，所以就去做了個國王(原名：織田信長という謎の職業が魔法剣士よりチートだったので、王國を作ることにしました)》，從長度上來看也是夠上一個簡介了。而故事的內容也是像相當的腦洞大，講述了做了織田信長這種奇怪職業的青年領主阿爾斯洛特將以王國統一為目標而奮鬥。看到這裏很多網友也是紛紛吐槽，織田信長是個奇怪的職業這種設定到底是什麼鬼。

大家都知道織田信長作是日本戰國時代名將、政治家，然而在小說里似乎變成了一種職業，而且言語中還透露著對織田信長的貶低。這也引起了網友們的不滿：「這個標題看到就讓人感到不愉快，織田信長的棺材板都要壓不住了。」「織田信長根本就不是職業，而是人名。標題里的不靠譜到底是想表達什麼意思？」「現在的出版社是在比誰家出的輕小說標題更腦殘嗎？」。