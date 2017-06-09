恐怖遊戲《寂靜嶺（Silent Hill）》中有許許多多令玩家們聞風喪膽的詭異怪物，不少玩家可能會好奇這些恐怖怪物究竟出自哪位設計師之手，它們的形象又含有哪些寓意？近日怪物形象設計者伊藤暢達就在推特上做出了一些解釋，一起來聽聽他的講述。

前三代《寂靜嶺》中的怪物都由伊藤暢達創作，包括玩家們最為熟知的三角頭。這一次伊藤暢達介紹的主要是護士怪物，他在推特上展示了護士的遊戲內模型的臉部細節，他表示在這種怪物的臉部其實是一個嬰兒的臉。而至於為什麼要運用嬰兒臉的造型，伊藤暢達回答說：這其實James（《寂靜嶺2》主角）和Mary願望的象徵，這種願望殘餘遺留下來的部分就體現在了怪物的身上。

而至於為什麼護士嘴部會出現紅色的方塊，伊藤暢達回答：這其實是和紅色九宮格有點關聯。而最有趣的部分則還是和三角頭相關：這種怪物代表性的三角形頭盔其實還是受到了二戰時德軍虎王坦克的啟發。伊藤表示，三角頭頭盔的邊緣有一圈延伸出來的「擋板」部分，而這部分造型實際上是受了虎王坦克履帶附近的擋板啟發。而至於三角頭的整體造型，來源於1944年德軍設計的一種實驗型衝壓式動力截擊機，可以看到這個造型來源也是非常的前衛。伊藤暢達表示自己實際上是一名軍宅，對於二戰時的德國軍備有著濃厚的興趣，可以看到他也的確獲得了不少靈感。