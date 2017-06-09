愛奇藝世界·大會於2017年6月8日召開，為期兩天共計13場高質量高規格的會議在業內引起廣泛關注，其中中國影游互動高峰論壇精彩頻現，愛奇藝遊戲影游互動榮耀升級，在未來將勢必會引領遊戲產業發展新契機！

由「開放·共贏」到「新生·共榮」的進化

2016年的愛奇藝世界·大會，愛奇藝創始人龔宇以《愛奇藝的世界觀》為題，圍繞愛奇藝的定位、市場份額、商業模式探索和開放平台模式等進行了闡釋。其中更多的是圍繞自身感悟闡述未來發展的方向。而今年2017年的愛奇藝世界·大會，龔宇的演講主題為《愛奇藝的娛樂世界》，從世界觀到娛樂世界的轉變，其中有著巨大的不同，2016年愛奇藝首次召開大會，更多的是向外界展示以自己的目光是如何審視行業、如何認知世界的，而2017年，在經過一年的努力之後，愛奇藝並非僅僅是向外界發聲，而是在開放的基礎上圍繞自己建立新的世界、建立新的生態。

2016年的愛奇藝世界·大會，合作與共贏貫徹始終，而2017年的愛奇藝世界·大會將「新生·共榮」提到前台，那麼開放共贏到新生共榮，有哪些不同呢？新生意味著升級蛻變，而共榮則不僅強調共贏同時還強調了可持續性的發展生態。以遊戲產業為例，2017年愛奇藝遊戲將發展重心放在了產業技術升級和產業鏈合作上，在愛奇藝遊戲自身影游互動升級蛻變的同時，讓合作夥伴可以獲得更高的回報以及長久的輝煌。

影游互動榮耀升級 中國迎來最好的時代

在中國影游互動高峰論壇中，愛奇藝聯席總裁徐偉峰發表了「引領新風向 擁抱泛娛樂新生態」為主題的精彩演講，「通過去年遊戲產業報告數據，我們可以看到目前影游互動遊戲產品市場規模達到了整體市場規模的10%，這是一個階段性的突破，中國影游互動已經迎來了最好的時代。影游互動模式可以不斷迭代，產品可以源源不斷推出，未來勢必會取得更加輝煌的成績。如果說2014年是影游互動的元年，2015年則是破冰期，如今則進入了影游互動細分領域拓荒階段。愛奇藝的目標是推動泛娛樂生態在遊戲領域正向發展，為用戶打造綠色健康的全娛樂平台。徐偉峰預測IP出海將是中國影游互動的新機遇，愛奇藝將繼續堅持開放共贏理念，共建影游互動新生態，堅持影游互動，堅持精緻品質IP，新生共贏，並對業內合作夥伴敞開懷抱。」

縱觀徐偉峰的演講全過程，其中透露出一個驚人的消息——影游互動精品的未來是全球市場。中國擁有龐大的人口數量、璀璨的歷史文化底蘊，經過多年的改革與開放，中國已成為世界第一大經濟體，但文化輸出卻被各大發達國家遠遠落在後面。如果比底蘊比IP的構建和持續發展，中國還遠遠比不上日本與美國，但有了愛奇藝遊戲的推波助瀾，或可改變現狀。

知乎上一位網友的回復中可以見一斑，「輸出文化，必須要輸出流行文化，輸出那些點開APP能聽，打開手機或電腦能玩，躺在床上能一集一集看的產品。當這些可以進入其他國家千家萬戶的文化產品流行開來之後，一些民族的傳統的文化也會隨之有一定的傳播。」

坐擁世界第一遊戲市場規模的中國，近年來也湧現了多款全世界暢銷的遊戲產品，我們不可能如其他發達國家所塑造的IP一樣，發展50年60年之後再進行輸出，而遊戲恰恰是流行文化載體，給與了我們彎道超車向海外輸出流行文化的機會，愛奇藝遊戲有志於此，可謂中國文化輸海外的幸事！

視頻平台已成為遊戲分發至關重要的一環

視頻平台能否算作遊戲分發的主力渠道，如果在三年前問這個問題，業內可能僅僅認為其可能只是一個比較重要的補充選項，而隨後的三年中，傳統分發渠道獲取用戶的能力降低，用戶對視頻平台的依賴性與品牌認知度仍不斷提升，此消彼長之中，已經令視頻平台具備挑戰傳統互聯網巨頭的能力，其中的代表者就是愛奇藝，遠超其他競爭對手。尤其是2015年愛奇藝遊戲影游互動模式的一炮而紅，開闢了影視IP與遊戲深度互動的成功道路，至此以後，愛奇藝遊戲儼然已經成為了泛娛樂跨界融合大成者與IP生態的領軍企業。

影游互動產品組合出擊 重磅IP遊戲吸睛又吸金

愛奇藝遊戲已經成功將影游互動模式引入直播、棋牌、TV、VR等全新領域，向著「構建綠色健康的全娛樂平台」的目標穩步邁進。在本次愛奇藝世界·大會，愛奇藝遊戲攜「金」「木」「水」「火」「土」五大影游互動矩陣產品震撼出擊。這五款產品為《鬼吹燈之牧野詭事》、《河神》、《醉玲瓏》、《莽荒紀》、《琅琊榜之風起長林》。

愛奇藝遊戲的合作者實力強悍！其中包含海外上市老牌遊戲企業如西山居、藍港互動，擁有遊戲業內頂級研發實力的祖龍娛樂以及影游互動首個成功案例《花千骨》研發商成都天象互動，還包括後起之秀萬達院線遊戲，H5遊戲傳統優勢企業白鷺以及一眾實力不俗的遊戲企業。無論從主打產品的數量、IP的影響力還是研發企業的實力來看，國內難有出其右者。此外，在眾多實力強勁的影視劇拍攝方、研發方的共同努力下，獲得高額營收也自然水到渠成。

寫在最後