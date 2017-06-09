Xbox天蝎座可用內存增加至9GB？玩家福音！北京新浪網 (2017-06-09 11:38)
Xbox天蝎座的神秘面紗將被微軟揭開，今天微軟透露了Xbox天蝎座新消息：該主機的可用內存將增加1GB，從而能獲取更好的遊戲表現。
微軟稱，「我們希望天蝎座能幫助開發者創造更好的遊戲體驗，現在天蝎座將解鎖額外的內存，有9GB可用於遊戲運行。」
Xbox天蝎座擁有12GB內存，此前4GB內存用於系統與應用，8GB內存用於遊戲。如今經過調整后，將有9GB用於遊戲以更好發揮遊戲性能，另外3GB內存用於系統與應用。 如果遊戲不需要使用全部9GB內存，Xbox天蝎座可以把遊戲數據緩存到內存，從而加快遊戲的讀取和載入速度。
根據此前公佈的信息，Xbox天蝎座還擁有6萬億浮點預算，326GB/S內存寬頻，將支持原生4K遊戲。微軟E3發佈會將於日期:6月12日上午5點開始，時長可能超過90分鐘(Xbox負責人Phil Spencer稱，實在有太多好遊戲不能遺漏)。（轉自遊民星空）
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