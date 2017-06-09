中國著名女星章子怡今日確認加盟華納兄弟和傳奇影業投拍的電影《哥斯拉2：怪獸之王》，在怪獸電影宇宙中將飾演十分重要的角色。

《金剛：骷髏島》的時間背景是越戰後，而《哥斯拉》的故事發生在現代，那麼景甜飾演的角色和章子怡的角色是否會有關聯還不清楚。有網友腦洞：我大甜甜的女兒？？按時間線來看，章子怡可能是景甜的女兒。也有網友笑稱：章子怡是加入了景甜宇宙。

《哥斯拉》

《哥斯拉》在2014年打響了「怪獸電影宇宙」的頭炮，《哥斯拉2：怪獸之王》作為該片的續集，同時也是怪獸電影宇宙的第三部，繼《金剛：骷髏島》後進一步擴展怪獸電影宇宙，兩位怪獸巨頭將在2020年的《哥斯拉大戰金剛》中正式開戰

章子怡拍攝過的包括《卧虎藏龍》《藝伎回憶錄》等都是蜚聲國際的大電影，相信此次加盟《哥斯拉2》也絕對不會讓觀眾失望。

《哥斯拉2：怪獸之王》由邁克爾·道赫蒂執導，卡司包括米莉·波比·布朗、維拉·法米加、凱爾·錢德勒、渡邊謙、布萊德利·惠特福德、查爾斯·丹斯、托馬斯·米德蒂奇等，將於2019年3月22日北美上映。

《哥斯拉》劇照