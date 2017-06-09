二次元美少女徐嬌漢服新照 網友：除了胸其他都沒問題北京新浪網 (2017-06-09 11:41)
徐嬌自從出演過《長江七號》以後一直被稱為「星女郎」，女大十八變的她如今早已擺脫了「假小子」周小狄的影子，熱衷於中國傳統文化的她近些年來也一直很推崇改良漢服！
最近徐嬌拍了一組新的漢服美照，化身古典美少女的她充滿了中國風的詩情畫意，怪不得有網友表示：不愧是二次元美少女啊！
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