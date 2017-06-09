徐嬌自從出演過《長江七號》以後一直被稱為「星女郎」，女大十八變的她如今早已擺脫了「假小子」周小狄的影子，熱衷於中國傳統文化的她近些年來也一直很推崇改良漢服！

最近徐嬌拍了一組新的漢服美照，化身古典美少女的她充滿了中國風的詩情畫意，怪不得有網友表示：不愧是二次元美少女啊！