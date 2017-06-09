知名COSER @桃昔doll為大家帶來的《王者榮耀》王昭君COSPLAY，一起來欣賞一下吧！

今天給大家帶來的是兩組王者榮耀的精美COS，王昭君鳳凰於飛以及貂蟬，兩位小姐姐顏值超高，人物還原度也非常令人驚艷！