彩電市場明顯回暖 端午小長假海信上演高增速逆轉北京新浪網 (2017-06-09 11:21)
？？？？中怡康第23周彩電市場數據顯示，行業零售額同比增長52%，零售量同比增長14.6%，年度累計降幅進一步收窄，市場均價出現兩位數同比增長。在幾乎被外資品牌壟斷的超大屏領域，海信激光電視零售量佔有率節節攀升，今年以來幾乎每周都有份額大變， 23周海信激光電視在80吋及以上銷售量佔有率高達59.9%，創下本年最高量佔率。
？？？？把國內彩電銷量第一優勢延續至第14個年頭的海信，則表現出更強的逆轉態勢：通過端午小長假營銷活動和渠道合作，海信積累的市場能量階段性爆發，零售額同比增長高達56.3%，零售量同比增長15%，量額雙雙跑贏大盤。
？？？？從環比看，海信已經出現基本面整體回升趨勢：23周，海信電視線上+線下零售額環比上升25.4%，零售量環比上升27.49%，結合22周就出現的明顯回升跡象，海信電視大有在6月扭轉大局的氣勢。
？？？？從整體市場零售額同比增速遠高於零售量同比增速不難看出，中國彩電市場2017年整體下滑的根源很大程度來自消費升級：零售額增速遠高於零售量增速，平均尺寸和市場均價也都是上升的。在此大環境下，海信電視平均單價居國內品牌榜首，大屏優勢拉動市場作用明顯:海信55吋及以上平板線下零售量份額佔整體市場16.09%，高於外資競品4個以上百分點，單周及年度累計穩居第一。
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