▲阿姆低調行善，坐擁近億張唱片銷售的他其實早年也過得非常辛苦。（圖／翻攝自臉書，2017.06.09）

「饒舌天王」阿姆（Eminem）近日為美國一所高中的畢業生獻上祝福，不只自己錄製了一段音檔，還為所有畢業生準備了一套潮牌 Beats by Dre耳機，更將透過以自己本名成立的基金會Marshall Mathers，對該校捐款。

「饒舌天王」阿姆坐擁15座葛萊美獎，是當今最暢銷的歌手之一。即便阿姆高中輟學，但他於地下饒舌發跡的過程被翻拍成自傳電影《街頭痞子》，勉勵不少年輕人。而他近日更自錄一段錄音檔，為美國密西根州的佛林特中學畢業生獻上祝福：「恭喜你們所有畢業生，努力吧老兄！好好享受這個時刻。」十足的阿姆風格。

他更為所有畢業生準備了一套潮牌Beats by Dre耳機，更表示會通過自己的基金會Marshall Mathers向該學校捐款。至於阿姆為何選擇該校做為行善對象，據悉是和當地長期飽受水汙染與鉛汙染有關，這也非阿姆第一次幫助佛林特中學，他在去年就曾透過另一間基金會提供當地孩童文具等教育用品。