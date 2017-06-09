饒舌天王高中低調獻祝福 送潮牌耳機補耳朵NOWnews今日新聞 (2017-06-09 10:55)
「饒舌天王」阿姆（Eminem）近日為美國一所高中的畢業生獻上祝福，不只自己錄製了一段音檔，還為所有畢業生準備了一套潮牌 Beats by Dre耳機，更將透過以自己本名成立的基金會Marshall Mathers，對該校捐款。
「饒舌天王」阿姆坐擁15座葛萊美獎，是當今最暢銷的歌手之一。即便阿姆高中輟學，但他於地下饒舌發跡的過程被翻拍成自傳電影《街頭痞子》，勉勵不少年輕人。而他近日更自錄一段錄音檔，為美國密西根州的佛林特中學畢業生獻上祝福：「恭喜你們所有畢業生，努力吧老兄！好好享受這個時刻。」十足的阿姆風格。
他更為所有畢業生準備了一套潮牌Beats by Dre耳機，更表示會通過自己的基金會Marshall Mathers向該學校捐款。至於阿姆為何選擇該校做為行善對象，據悉是和當地長期飽受水汙染與鉛汙染有關，這也非阿姆第一次幫助佛林特中學，他在去年就曾透過另一間基金會提供當地孩童文具等教育用品。
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