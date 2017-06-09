影／不要一個人聽 防彈少年團RM、V創作曲超催淚NOWnews今日新聞 (2017-06-09 11:10)
男團BTS防彈少年團，每位團員都擁有優異的歌唱實力，因此在各國都有超高人氣，團員柾國之前翻唱美國歌手查理普斯的歌曲《We Don't Talk Anymore》，受到原唱的好評。而團員Rap Monster與V日前合作演唱創作曲《4 O'CLOCK》，音源一上傳就引起廣大迴響。
《4 O'CLOCK》是一首抒情的歌曲，講述了戀情即將結束時的心境，V低沉渾厚卻飽含哀傷的嗓音，加上超有意境的歌詞，「你為什麼在哭呢？明明這裡只有我跟你啊！」讓人不禁沉浸在歌曲營造出的情境，邊聽似乎也都感傷了起來，Rap Monster不只在歌曲中負責rap的部分，更在樂曲後段演唱一小段，與V詮釋起歌詞有不一樣的美感。
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