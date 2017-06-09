《守望先鋒》獵空可動手辦公佈？70美元隨意擺Pose北京新浪網 (2017-06-09 11:17)
《守望先鋒》又推出了一款獵空的手辦，這次是一款可動的，可以擺出各種Pose。
根據官網的介紹，這款手辦高約為140mm，售價為70美元，約合人民幣490元，將於年底發售。這款手辦具有如下特點：
採用Figma專用關節零件，非常靈活，能夠擺出各種Pose，展現各種場景。
關鍵部位採用軟質素材，在不破壞整體平衡的前提下確保可動性。
表情有溫柔的微笑臉，興奮臉和嚴肅臉。
配件有主武器脈衝雙槍和脈衝炸彈。
附贈可動支架和figma專用底座，能夠協助本體完成各種動作。
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