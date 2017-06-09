PDD發佈微博稱，自己合約馬上到期，近期可能不能再繼續直播，為了安慰大家，先發20萬紅包當封口費！

微博原文如下：

很焦灼，因為最近直播合約馬上到期了，要和平台聊一手這個事情，所以最近很長一段時間都沒法直播兄弟們，，很痛苦 一定會被瘋狂BB噴成鴿子暈暈棒棒錘 如何戴罪立功 我研究一下 現在不管3721 這個微博 先抽個20W紅包 分發一下封口費[淚][淚][淚]等我好消息歸來 播個3天3夜

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