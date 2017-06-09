坐擁高速增長的市場規模和用戶群基數，H5遊戲正成為手機端游市場后第四大細分領域新藍海市場。月流水超過千萬級爆款層出不窮，技術革新推動行業進入新階段。過去佔比最大的益智休閑玩法遊戲逐漸讓位中重度H5 遊戲，受益引擎技術革新渲染效率提升，用戶體驗完美躍升的H5遊戲正創造新的巨大需求。

上榜爆款產品層出不窮

在H5遊戲內容研發商里目前以蝴蝶互動和中手游為龍頭，其中蝴蝶互動研發的《傳奇世界》是H5遊戲首款月流水破千萬產品，最高月流水突破4000萬元，繼蝴蝶互動后中手游的《決戰沙城》月流水也突破三千萬。從三大渠道排名中可以看出，兩款現象級遊戲展現了H5遊戲具有的較強的變現能力，另一方面也表明H5遊戲遠未觸及天花板，空間依舊充足。

近期，由騰訊正版授權蝴蝶互動傾力匠造的首款大型國戰H5遊戲《御天傳奇》在各渠道數據表現也可圈可點。《御天傳奇》是騰訊首次對外授權製作H5遊戲的一款超級IP，擁有2億玩家粉絲基礎，長期雄踞暢銷遊戲榜單，也是騰訊最吸金的國戰IP，甫一上線已擠入新浪微博渠道前10名，後期表現很是值得期待。

優質IP成頭部產品吸量關鍵

H5遊戲推廣形式決定了IP的必要性，IP成頭部產品吸量關鍵。H5重度遊戲的推廣方式與PC頁游類似，廣告頁面在用戶面前停留時間只有短短的1-2秒。如果充分利用用戶熟悉的IP，有助於迅速抓住用戶眼球，提高用戶轉化率、成功吸量。

目前H5遊戲行業龍頭蝴蝶互動主打的三款產品中 ，《傳奇世界H5》就是改編自端游《傳奇》IP，16年上市至今一直是H5遊戲中標杆。《幻城H5》和《御天傳奇H5》也都使用知名小說改編，切中原著讀者情懷，吸量表現頗為可觀。同樣改編自網路文學代表力作的《莽荒記》首測當日數據表現優異，次日留存率達33%，已達到了原生RPG手游水平；該遊戲三日留存率達到27%，付費率8.7%，數據再創H5遊戲新高。而近期由年度經典仙俠IP改編的《三生三世十里桃花》官方正版H5遊戲市場表現同樣強勁，深受業界矚目。多款IP改編精品遊戲驗證了IP+重度的方式對於目標用戶具有的強大吸引力，這種盈利方式未來會成為爆款主要打法。

類型多樣 掛機也可以很重度

在H5遊戲行業重度化趨勢下，參考三大渠道遊戲排行，可以看出H5重度遊戲已不再依賴於玩家的高頻操作，更多是以核心玩法的豐富性吸引留存。H5遊戲類型正越來越多樣化，掛機類的遊戲正成為重度遊戲更突出的代表，打破了過去「H5遊戲都是小遊戲」陳舊觀念。

相比手機端遊戲，H5遊戲可以實現無需下載快速載入，能夠獲取轉化更多用戶，操作簡單上手更易，不會因為複雜玩法而造成玩家流失。此外H5重度遊戲在調節用戶在線時長方面更是通過設置每日目標，保證玩家每日目標輕鬆容易完成，同時增加持續在線收益激勵。

畫質刷新上限 效果更細膩

早年，最火爆的莫過於《圍住神經貓》等H5輕度休閒遊戲，這些遊戲畫面簡陋，玩法簡單，只能藉助病毒化傳播及web本身的無端優勢取得一定的成績，當時的H5遊戲品質遠遜於主流平台。16年《傳奇世界H5》這樣非常重度的MMO產品，還原了經典IP，產品數據表現優秀，遠超其他H5遊戲。但遊戲的畫面效果，作為當時H5頂級水平的《傳奇世界H5》，與同期的手游大作相比，仍有一定差距。

由騰訊正版授權、H5知名企業蝴蝶互動研發的最新產品《御天傳奇》這款產品在畫面方面，對比以往H5遊戲作品已將H5遊戲的品質拉升到了一個全新的高度，它使用了各類高精度的素材，整個遊戲的原始解析度已經達到1080p這個級別；該遊戲中戰鬥特效豐富，戰鬥動作更是得到了成倍的優化，動作幀數從常見的6-7幀突破到了15幀，實現了質的飛越，人物立繪精美，在整體表現力上，畫質更加精美細膩。

引擎商近身博弈正酣

H5遊戲曾經過一段冷卻時間，讓H5遊戲開發者和專注遊戲領域的引擎商開始重整旗鼓，從引擎、研發到運營平台都受投資人熱捧。在資本、開發者和大公司流量深度介入后，H5產業鏈正逐步完善，引擎商成背後驅動的中堅力量。

H5遊戲目前的產業鏈已經相當完善，包含從研發商-發行商-渠道的遊戲行業傳統環節，除此之外，H5遊戲引擎商作為技術服務商為前三者服務，在產業鏈中作用明顯。而在產業中逐漸形成了面向不同開發者陣營的三大引擎商，分別是面向Flash AS3開發者的Layabox，面向Cocos2d-x C++開發者的Cocos和面向Type開發者的Egret，三者之間的近身博弈也日漸激烈。

上半年中在以社交型APP為代表的新浪微博渠道，官方公佈的數據顯示，使用白鷺引擎開發的產品達18款，佔比78%。使用Cocos和Laya開發的產品各有2款和3款，使用率佔9%和13%。

在騰訊QQ空間渠道中，前30名排名里採用白鷺引擎開發的產品為15款，佔比50%。採用Cocos開發2款產品，使用率佔7%，而Laya和其他引擎使用率則各佔23%和20%。

以微信大號類代表的愛微游渠道方面，前30名排名中採用白鷺引擎開發產品達28款，佔比高達93%，僅有兩款產品採用Cocos研發，使用率為7%。

在上述三大主流渠道，採用白鷺引擎開發的產品多為重度化精品化題材，白鷺出色完整的引擎工具流和製作出媲美原生的基礎技術支持，使其在主流渠道中成為引擎使用率最高的引擎服務商。而在同類引擎產品中，不乏市場份額下滑，使用率遭遇斷崖式下跌的尷尬處境。

引擎技術再進化

經過引擎商幾年的技術持續革新，H5的底層技術已經逐漸成熟，引擎、核心玩法、美術、音樂、遊戲流暢度等產品上的進化已經足夠充分，完美實現H5+原生APP+PC三端互通都有了質的提升。

前不久，白鷺時代宣布推出了白鷺引擎 5.0版。白鷺引擎5.0在運行效率和開發效率做了諸多改進，運用全新的WebAssembly黑科技，極大提高重度化精品化遊戲開發效率，靈活滿足開發需求，並具有很強的跨平台運行能力。

白鷺引擎 5.0的性能相比4.0版本的性能在同一測試平台中可提升300%。當前，Chrome、SafariTB、FnreFOX瀏覽器已默認打開WebAssembly，如果瀏覽器不支持該技術 ，5.0版引擎能夠自動智能切換成正常 JavaScript 版本，開發者也無需擔憂正常使用。但目前IOS，10.1不支持，僅支持Safari TP。安卓系統中，由於騰訊TBS的助力，所有安卓手機的微信中都可支持WebAssembly。

另外白鷺引擎5.0版本最大特性就是完全支持ES6和引入模塊化升級，開發中如果聲音有問題可以單獨升級聲音模塊，且不會影響其他模塊的正常使用，其它模塊升級則同理適用，極大方便了管理。

梳理髮現，H5遊戲的發展與引擎的升級如影隨形，行業爆款產品的出現都離不開引擎的進化助力，早期刷爆朋友圈《圍住神經貓》、《愚公移山》、《傳奇世界》、《決戰沙城》《三生三世十里桃花》等均採用了白鷺引擎技術進行開發。在產業鏈的完善過程中，引擎商充當了行業發展重要助推劑。

用戶體驗再提高

隨著蘋果、三星、華為、小米等高端智能手機設備更新，用戶使用主流智能手機都已可以完美支持重度H5遊戲運行。此外伴隨三大運營商對家庭寬頻和網路流量套餐的提速降費，為H5遊戲帶來更快運行速度和更穩定的網路運行環境，用戶的體驗將更流暢。

受益於引擎技術渲染效率提升，H5遊戲得以添加更多遊戲動畫及特效，能夠滿足重度遊戲開發需求。H5遊戲內存消耗的降低有助於減少卡頓閃退現象出現，用戶體驗自然大幅提升。而引擎技術的提高將帶領H5遊戲行業走向更高平台，過去H5給用戶固有的印象將被打破，H5遊戲得以在保持現有優勢的同時在體驗上向原生APP靠攏，就畫面質量而言，原生APP 和H5遊戲之間界限逐漸模糊。

可以預見，隨著精品化重度化題材研發力度領跑行業，以及Google Chrome和Mozilla Firefox瀏覽器已經加入面向H5技術的WebVR功能支持，H5技術在移動應用、移動營銷、教育、AR/VR等領域將實現跨界發展，基於H5技術的「移動互聯網+」時代正在到來。而在白鷺等引擎商們發力技術創新和對底層技術持續優化，研發、渠道、資金的不斷介入，重度精品產品會迎來新一輪的發展，同時用戶層面的培養和體驗的大幅提高，付費意願和留存也將表現更為樂觀。

此外，在全球社交巨頭Facebook強勢入場布局H5，加大對Instant Games H5遊戲平台的投入同時，也極大提升了業界信心，今後H5遊戲價值將加速釋放，H5商業化變現進程會大幅提速，行業也將形成良性繁榮發展。