導語：但問心歸處，提劍入凡塵。《古劍奇譚網路版》將於6月23日開啟全新刪檔測試。今日，劇情預告片燃魂首曝，封測發號活動正式開啟。官方將陸續開放多個激活碼申請渠道，玩家可通過在官網填寫問卷，參與微博、微信、論壇活動等方式申請本次測試體驗資格。其中，參與過古劍OL一測、二測、滿級邀請體驗、破曉封測的任一次測試的老玩家們可直接繼承資格，無需重新申請激活碼，即可參與本次測試。

《古劍奇譚網路版》全新封測發號活動：http://gjol.yy.com/s/fahao.html

《古劍奇譚網路版》全新封測賬號激活入口：http://gjol.yy.com/jihuo.html

天地之大，仙俠路遠，家國大義，善惡正邪、愛恨羈絆，每個人都有他的信念，每段故事都等待你的續寫。當神州大地浩劫再起，邪劍亂象迷霧重重，誰能穿過危危永夜，歸還人間盛世安寧。

風雨驟變 邪劍迷局誰能勘破

當你登上覆雪的鼎劍峰，秦陵舊事一幕幕重現。為壓制魔龍，門派先輩先後隕落，千年陵闕盡成血海。而如今，剛喚醒傳說中的「劍心」的你，就將面對突如其來的重重迷局……

一派平和的百草谷危機驟生，谷中後起之秀卻拔劍相向；補天嶺之中，夜魍一族形如鬼魅，正上演著倒戈與反叛的一幕；長安古城曾經的戰火未熄，平靜表象之下暗流涌動，新一輪的陰謀正在醞釀……邪劍所到之處，伴隨著禍亂，也侵蝕著生機。邪劍是何人所造？當消失五年的中原修仙勢力「神一道天」盟主再度出現，又將出現怎樣的變局？若你撥開重重迷霧，是否在邪劍疑雲的背後，潛藏著或偏執或迷惘的繁複人心。

懸念筆法 環環相扣堪比追劇

邪劍出世，危機四伏。你將深入各種荒誕怪異的見聞中抽絲剝繭，探尋邪氣入侵的真相。原本天真的孩童，為何深陷夢魘而日漸痴傻？黑暗而壓抑的九龍潭，小白龍因何被縛空中，聲聲悲嘯？碑林之中，為何總有惡鬼徘徊不散？詭秘的表象之下，隱藏著怎樣可怖的真相？《古劍奇譚網路版》採用懸念式表現手法，塑造環環相扣的劇情，猶如無形之手推動著你去層層深入解密與探索，體驗堪比追劇的暢快感。

延續了《古劍奇譚》單機系列遊戲在劇情表現力上的優勢，《古劍奇譚網路版》將以全鏡頭全程配音打造影視級的感官體驗，更兼具單機式的沉浸感。遊戲加入大量精心製作的即時演算動畫，在場景設計過程中，極力嘗試劇情和場景的聯動，通過營造更具感染力的場景氛圍，將這場邪劍迷局的一幕幕細膩呈現，讓你逐漸沉浸於這玄奇壯闊又危機四伏的仙俠世界。

共賦奇譚 一線CV聯袂演繹

當諸神隱去，在人、獸、妖、靈、仙、魔並存的世界中，每一個個體都在書寫他的故事。百萬字劇情長篇，長達24小時的劇情動畫，將古劍世界中發生的故事娓娓道來，刻畫出每一個人的喜怒哀樂與悲歡離合。

古劍OL特別邀請國內一線配音團隊「音熊聯萌」擔任遊戲內劇情配音，該團隊現由夏磊、沈達威、馮駿驊、謝添天、柯暮卿、鬼月、龜娘等玩家熟悉的CV組成。由知名配音演員夏磊擔任配音導演。根據各位配音老師的聲線特點，他們將為你展現古劍OL中個性鮮明的重要角色。

樂天星、昊蒼、魅珈、李令雙、伊琅相思、曲小惜等獨特的劇情人物，他們將帶著不同的信念與你相遇，圍繞著他們的喜怒哀樂與悲歡離合，你的仙俠之路將有別樣的體悟。

看得見的喜怒哀樂，觸得到的幻境迷局，《古劍奇譚網路版》獨創全鏡頭全程配音式劇情呈現模式，打造媲美單機的沉浸式劇情體驗。6月23日全新測試即將開啟，封測發號活動今日正式上線，趕緊登錄官網申請測試資格吧！

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關於《古劍奇譚網路版》

《古劍奇譚網路版》是一款由歡聚遊戲與網元聖唐聯合運營，網元聖唐旗下上海燭龍自主研發的大型3D仙俠類多人在線角色扮演遊戲（3D MMORPG）。《古劍奇譚網路版》承襲《古劍奇譚》系列遊戲世界觀，延續《古劍奇譚》單機版的優勢，不僅注重劇情發展及系列世界觀的完善，也會通過細節上的表現勾起玩家的美好回憶，令玩家感受自己身處《古劍奇譚》的世界之中。《古劍奇譚網路版》將具有更爽快的操作感和打擊感，也更強調玩家之間的配合與協作，真實玩家的互動也會給戰局帶來更豐富的變化。《古劍奇譚網路版》在重視傳統網路遊戲的成長、戰鬥系統之餘，還將加入多種輔助系統，並由此衍生出不同風格的遊戲方式。《古劍奇譚網路版》的遊戲世界將會涉及到神州大地上幾乎所有的地方，玩家可以在龐大的遊戲世界里，體驗豐富多彩的人間萬象。