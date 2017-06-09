6月7日，2017亞洲國際消費電子展（CES ASIA） 在上海新國際博覽中心隆重開幕。CES Asia目前已成長為亞洲最大的消費電子行業盛會。匯聚了超過400家知名企業參展，超過80個國家和地區的3萬多名參會人員參加展會。作為參加過三屆CES的「元老」新游互聯今年再次升級遊戲操控體驗，攜新品亮相展會。

本次CES展會上，新游互聯以「移動電競」為主題打造體驗館。融入玩家遊戲體驗場景的展台，以及移動電競PK的形式，進行現場的遊戲手柄體驗，讓玩家享受到移動電競外設帶來的暢快感。為打造更好的電競體驗，移動電競主題館還配備了新游電競助手，這款電競手游的輔助工具，除了解決電競遊戲干擾問題，還提供優質的電競社區、豐富的平民化賽事。展會現場，吸引了眾多參觀人員前來體驗。

除此之外，新游互聯在展會上還重點發佈了多款新品智能遊戲手柄。新款智能遊戲手柄全面升級遊戲操控解決方案， 在性能上進行了優化，組合多種進口晶元，提升產品兼容性，產品使用更加的流暢；人機工程學設計，提升手柄握感的舒適度； 同時顏色上新增了絢麗的中國紅和酷炫的玫瑰金，給玩家更多的選擇。依託新游專屬遊戲廳，玩家可以體驗海量的精品遊戲，其豐富的內容選擇滿足了玩家對遊戲的需求。新游互聯此次多款新品的強勢發佈，也在推動次主機遊戲娛樂的進一步發展，其快速的連接、精品遊戲內容、暢享舒適操控等諸多優勢點再次升級了遊戲操控體驗。

近年來，隨著「移動電競」從一個「熱門概念」逐漸走向成熟，中重度手游爆發使用戶逐漸認識到操控體驗的重要性，傳統的操控體驗已無法完全滿足用戶的需求，手遊玩家對於遊戲外設操控的需求越來越強烈。為解決手機的小屏和觸摸操控對於重度遊戲存在的天然缺陷，新游互聯在2014年率先推出旗下操控類智能硬體外設——新游手柄。對遊戲操控方式進行創新性的優化，給玩家帶來不一樣的遊戲操控體驗，滿足了手機遊戲愛好者的需求。2016年，新游手柄銷量成功突破100W台，並成為CIG 2016官方指定電競手柄。自上市以來，新游手柄獲得越來越多的行業肯定的同時，新游互聯一直致力於遊戲手柄的全民普及，為玩家用戶帶來更多智能硬體遊戲樂趣，並推動移動電競與次主機智能硬體娛樂生態共同發展。

從本次CES展會上亮相的新產品來看，新游互聯希望能夠藉此行業盛會，將領先的遊戲操控解決方案呈現給合作夥伴以及玩家。未來，希望新游互聯一如繼往地篤定前行，繼續推進遊戲手柄的全民普及，致力於助力移動電競發展，引領行業進入全新的「全民電競」時代。