索尼宣布將於6月14日在中國推出金色版PS4，零售價為2199元。即日起可以在京東預約。

凡購買金色PS4將可額外獲贈DUALSHOCK 4手柄一隻，並獲得PS4遊戲《艾希》和《鯉》的優惠卡、《三國戰紀》風雲再起禮包，以及PlayStation Plus三個月會員卡。

PlayStation Plus三個月會員卡將讓玩家全方位享受PlayStation 帶來的精彩娛樂體驗，包括一連串網路遊玩功能及優惠：多人在線遊玩、每月免費遊戲、獨家折扣優惠、在線資料備份、活動優先預享特權、自動下載/更新。

同時，索尼互動娛樂表示將繼續強化整個PlayStation生態系統，向玩家提供更多可選擇的硬體產品，持續推出新鮮有趣的軟體內容並不斷擴展網路服務。