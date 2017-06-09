《當你沉睡時》進入最後拍攝 預計9月播出NOWnews今日新聞 (2017-06-09 10:30)
由「撕漫男」李鍾碩、秀智主演的韓劇《當你沉睡時》，預計於今年9月底（韓國時間）播出，此劇採事前拍攝，由韓劇《皮諾丘》朴惠蓮編劇及《Doctors》導演吳忠煥聯手打造，因此戲未開播就引起高度關注，而有消息指出，目前拍攝進度已進入最後階段。
韓劇《當你沉睡時》預計接檔《奇怪的搭檔》、《再次重逢的世界》，劇情講述充滿正義感的檢察官鄭載燦（李鍾碩飾），不斷為了阻止夢中之事發生而努力，遇見了記者南洪珠（秀智飾），一個可以通過夢境預測不幸事件的女人，兩人一連串發生的故事。而曾經在《孤單又燦爛的神─鬼怪》中，飾演池听晫初戀對象的丁海寅在劇中也尬上一角，演出派出所刑警，與秀智扮演的南洪珠有感情線。
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