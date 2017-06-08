山東樂曬「女兒」 揪老公楊大正放閃NOWnews今日新聞 (2017-06-09 10:48)
樂團滅火器主唱楊大正昨（8）日宣布與山東成為夫妻並分享即將當爸的好消息，隨後山東也在臉書曬出「孕肚照」，不只說出兩人私下相處的方式，更大方甜喊：「楊老公～」羨煞所有粉絲。
山東透露兩人一開始是「不以交往為前提的方式」相處，接著在很短的時間內就知道彼此是那位「對的人」，連閃婚、懷孕都是早就計畫好的事情。她語帶幸福的說：「我們一起浪漫、一起實際、一起講屁話大笑、一起去旅行、一起冒險、一起做生活中的任何事（包含一起擠在廚房煮飯）⋯短短的時間真的擁有好多好多回憶，這段時間幾乎每一天我都是快樂的，而且我知道我正過著嚮往的生活並且非常興奮接下來人生的下個階段！」
山東更甜蜜喊話：「我們讓彼此更樂觀正面變成更棒的人，接下來新的人生也會把手牽的緊緊的一邊大笑一邊帶著一瓶養樂多繼續前進。」最後不只自嘲開始有了媽媽味，更感謝「讓我每天都發自內心大笑的楊老公。」並許下和女兒一起欺負爸爸的願望，一字一句都透露出幸福。
關鍵字：
上一則：蕭敬騰與西薩教官相見歡
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Monster Beats 耳機．SONY PS4 藍芽耳機．自動收線 耳機．TOPlay 聽不累運動耳機．note 耳機線．nano 線控耳機．手錶 藍芽 耳機．膠囊 耳塞式 耳機．HTC 藍芽耳機．無線 藍牙 自拍器．TDK 耳罩式耳機．頸掛 藍芽 耳機．SONY 藍牙耳機．iphone 原廠耳機．藍芽耳機 立體聲．Jabra 藍芽耳機．YAMAHA 耳機．藍芽耳機．ELECOM OH500 折疊式耳機．藍芽 耳機 jabra．無線藍牙話筒．耳機 軟墊．立體聲藍芽耳機．Sony 耳機麥克風．Compact 耳塞式耳機．Motorola 藍牙耳機．3.5mm 耳機孔塞．iUi 無線藍牙．頭戴 藍牙．雙耳 藍牙耳麥
鄧超、孫儷慶祝婚禮6周年 甜曬兒女獻唱歌曲【NOWnews今日新聞】
美圖【NOWnews今日新聞】
生四娃身材仍惹火 陳浩民辣妻穿比基尼秀美腿【NOWnews今日新聞】
不開心被封「本土劇女神」？ 曾莞婷高EQ回應【NOWnews今日新聞】
菲爾柯林斯演唱會延期【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》