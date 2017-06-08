▲山東（右）在臉書貼出孕肚照。（合成圖／翻攝自臉書，2017.06.08）

樂團滅火器主唱楊大正昨（8）日宣布與山東成為夫妻並分享即將當爸的好消息，隨後山東也在臉書曬出「孕肚照」，不只說出兩人私下相處的方式，更大方甜喊：「楊老公～」羨煞所有粉絲。

山東透露兩人一開始是「不以交往為前提的方式」相處，接著在很短的時間內就知道彼此是那位「對的人」，連閃婚、懷孕都是早就計畫好的事情。她語帶幸福的說：「我們一起浪漫、一起實際、一起講屁話大笑、一起去旅行、一起冒險、一起做生活中的任何事（包含一起擠在廚房煮飯）⋯短短的時間真的擁有好多好多回憶，這段時間幾乎每一天我都是快樂的，而且我知道我正過著嚮往的生活並且非常興奮接下來人生的下個階段！」

山東更甜蜜喊話：「我們讓彼此更樂觀正面變成更棒的人，接下來新的人生也會把手牽的緊緊的一邊大笑一邊帶著一瓶養樂多繼續前進。」最後不只自嘲開始有了媽媽味，更感謝「讓我每天都發自內心大笑的楊老公。」並許下和女兒一起欺負爸爸的願望，一字一句都透露出幸福。