蕭敬騰與西薩教官相見歡中央社 (2017-06-09 10:50)
國家地理頻道邀請節目「西薩教官狗王國」主持人西薩米蘭（左）及金曲歌王蕭敬騰（右）8日晚間在臉書和網友玩直播互動，蕭敬騰帶著三隻愛犬一起亮相，西薩還大秀歌藝，讓蕭敬騰和網友們見識到「狗教官」逗趣的一面。（國家地理頻道提供）中央社記者江佩凌傳真 106年6月9日
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