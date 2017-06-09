蕭敬騰遇上西薩教官 臉書直播愛犬萌樣中央社 (2017-06-09 10:50)
國家地理頻道邀請節目「西薩教官狗王國」主持人西薩米蘭（左）及金曲歌王蕭敬騰（右），8日晚間在臉書和網友玩直播互動，蕭敬騰還帶著三隻愛犬一起亮相，和西薩一起分享認養毛孩子與教導愛犬的正確觀念。（國家地理頻道提供）中央社記者江佩凌傳真 106年6月9日
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