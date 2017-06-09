▲布萊德彼特於節目中扮成天氣播報員，嘲諷川普不顧全球氣候的自私行為。（圖／翻攝自youtube，2017.06.09）

超狂的美國總統川普於上周決定退出「巴黎氣後協定」，不只老百姓看不下去，連好萊塢明星都群起抗議。日前「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）出席知名電視節目「The Jim Jefferies Show」在裡頭客串氣象播報員，他於螢幕秀出一張宛如火球的氣象圖，說明地球真的快要熱炸了。

於近期復出的「小布」布萊德彼特近日參與知名電視節目 「The Jim Jefferies Show」，他於節目中客串氣象播報員，並於螢幕上秀出一張全球都要熱炸了的氣象圖：「所以之後會越來越熱喔，這裡會變熱，這邊也會。」主持人更打趣問他：「謝謝氣象員，未來有什麼預告嗎？」小布則回答：「沒有未來。」其實這是一段於節目尾聲安排的驚喜橋段，主持人也於開場前表示這段就是要呼應日前美國總統川普退出「巴黎氣後協定」的言論，因此想讓觀眾於睡前做「天氣預報」告訴大家地球已發燒。而這也非好萊塢明星第一次呼籲外界重視氣候問題，日前影帝李奧納多才發文怒斥川普行徑，先前更有麥特戴蒙、潔西卡艾芭等人要求政府該著手搶救地球。