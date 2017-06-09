▲大陸封鎖許多以爆料為主的帳號，包含大陸第一狗仔卓偉個人微博，以及旗下的全明星探。（圖／翻攝自微博，2017.06.09）

「大陸第一狗仔」卓偉日前爆料大陸女星白百何偷腥小鮮肉，使得名氣瞬間暴漲，個人微博的粉絲數量更增加百萬人次。近日北京當局約談多家網站，隨即關閉以爆料為主的帳號，包含中國第一狗仔卓偉、全明星探、名偵探趙五兒、風行工作室官微，共19個微博帳號被關閉。

大陸在6月1日實施新的網絡安全法，「任何人和組織不得利用網絡從事侵害他人名譽、隱私、知識產權和其他合法權益等活動。」北京當局約談完多家網站後，將以爆料為主的帳號關閉，包含大陸第一狗仔卓偉的個人微博，以及旗下的全明星探。微博管理員也聲明，「加強用戶賬號管理，營造健康向上主流輿論環境，採取有效措施遏制渲染演藝明星緋聞隱私、炒作明星炫富享樂、低俗媚俗之風。」

不少大陸網友看到此消息，紛紛表示意見：「以後大家都靠作品說話吧，別造謠抹黑別人了。」、「把那些買熱搜的也封了吧。」、「這下娛樂圈可以放肆狂歡了。」、「我覺得不應該封吧，畢竟卓偉爆料的有的是實情啊。」

▲大陸刪除許多以爆料為主的帳號。（圖／翻攝自微博，2017.06.09）