【大成報記者袁慧心、羅蔚舟／桃園報導】長期致力推廣攝影藝術，並定期舉辦攝影講座以提升攝影學養的桃園攝影學會，今(106)年第5場講座訂於6月9日(五)晚上7點至9點，在桃園市文化局5樓視聽室舉行，由知山岳紀實攝影家郭英豪老師主講，以「山岳攝影的分階」為主題，講述登玉山及南湖大山等大山，所使用的攝影器材與拍攝方式與大眾分享，現場並提供近百件影像欣賞，歡迎民眾蒞臨聆欣賞。從事高山活動43年的郭英豪老師，用腳登臨百岳名山，立志為山立傳，以拍攝方式探索山所帶給的人文哲理。而人文，乃所有稱之為藝術的歸宿，有了再出發的方向，為台灣高山走天涯的行腳是不會停止的。「向高山尋求人文啟蒙哲思，身處大山大水，只管放鬆心情，用眼看、用心想、用耳聽，用鼻聞，心眼契合處，乃無窮天地，即是人文最迷人之處！」郭英豪老師說，他總是以登山人的眼光與感覺，拍攝當下所見山景。為捕捉晨昏光影，他會趕早摸黑，常而紮營山頂；為等待那決定性的一瞬間，他會佇立強風中，堅定的忍受冰霜凍寒；為畫面的構成，看書、看展，摸索觀摩，不斷思考檢討；為時空的淘取，而修練內在美的文學養成。(圖由桃園市文化局提供／桃園攝影學會今(106)年第5場講座訂於6月9日(五)晚上7點至9點，在桃園市文化局5樓視聽室舉行，由知山岳紀實攝影家郭英豪老師主講，以「山岳攝影的分階」為主題，講述登玉山及南湖大山等大山。)