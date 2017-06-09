（中央社記者江佩凌台北9日電）國家地理頻道邀請節目「西薩教官狗王國」主持人西薩米蘭及金曲歌王蕭敬騰昨晚在臉書和網友玩直播互動，蕭敬騰還帶著三隻愛犬一起亮相，分享認養毛孩子與教導愛犬的正確觀念。



平常很關心流浪動物議題的蕭敬騰，帶著三隻愛犬「麻麻」、「毛毛」和「coffee」上國家地理頻道官方粉絲頁的直播活動，愛「犬」心切的他遇上「狗教官」西薩米蘭，馬上把握機會詢問西薩關於愛犬問題。



蕭敬騰詢問西薩，家裡的狗平常很少出門，一出門就會亂跑，「但一栓鍊子他們就不動了」，該怎麼辦？西薩回應，可以在家裡先讓愛犬練習戴狗鍊，跟狗狗講話、安撫，給他們點心吃，讓狗狗習慣。



談到救援流浪動物，蕭敬騰好奇西薩會不會想收養貓或獅子，因為看過很多獅子和人擁抱的影片。西薩則說，那些都要從小開始養起，否則很難像影片中那樣地溫馨，並說「只有狗狗不管年紀多大多小，隨時都可以訓練」。



蕭敬騰笑說，其實他還很想收養許多種動物，像是猴子等等，西薩也很有同感地表示，之後他在美國也會收養像其他類型被棄養的動物，例如駱駝等。



兩人首次合作臉書直播，西薩還出考題要蕭敬騰模仿他講一段西班牙文彈舌音，原本蕭敬騰回敬要西薩唱歌，沒想到西薩反而大秀歌藝，唱平常會唱給狗狗聽的歌曲，讓蕭敬騰和網友們見識到「狗教官」逗趣的一面。



蕭敬騰和「狗教官」的互動透過臉書和網友交流，已吸引超過14萬人次瀏覽，眼尖網友還發現蕭敬騰的愛犬「把下巴放在大腿上撒嬌！」，把萌樣截圖下來。還有網友留言，「西薩教官是我的偶像」。1060609