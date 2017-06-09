▲韓周完（左）、韓善伙確定加入《學校2017》劇組。（圖／翻攝自韓周完臉書、韓善伙IG，2017.06.09）

韓劇《學校2017》準備開拍，主演人選因此受到關注，近日已經陸續公開確定演出的名單，包含雙男主金正賢、張東尹，以及女主角金世正，劇組於今（9）日再公布韓善伙、韓周完確定加入劇組。

韓善伙將飾演校警韓秀智，是個有著與清純外貌相反，曾經抓過13名罪犯的實力警察，看著眼前的孩子們，逐漸喜歡上過去很討厭的「老師」稱謂；而韓周完則扮演沈強明，是位曾讀過名門大學的模範生，因保障退伍後的生活才選擇成為老師，是金世正演出的女主角之班導，藉由與高中生們一起經歷成長，努力教導問題學生，逐漸成為真正的老師。

另外，《學校2017》的劇組表示，希望大家能多多期待韓周完與韓善伙兩人在戲劇中，扮演抓住戲劇重心的兩位演員活躍的表現。

▲韓周完（左）、韓善伙確定加入《學校2017》劇組。（圖／翻攝自韓周完臉書、韓善伙IG，2017.06.09）