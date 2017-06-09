▲韓劇《操作》的女主角終於敲定，由嚴智苑（右）演出，搭檔南宮珉合力接發真相。（圖／翻攝自南宮珉IG、Naver，2017.06.09）

韓劇《操作》預計接檔韓劇《我的野蠻女友》於7月首播，在今年4月就傳出南宮珉、全慧彬等人都會參與演出，而近日終於公開女主角人選，由戲劇作品眾多，睽違4年回歸小螢幕的嚴智苑出演。

韓國電視台SBS新劇《操作》，劇情講述韓武英（南宮珉飾）親眼看到哥哥為了接發腐敗的現象，卻含冤而死，因此成為記者想為哥哥復仇，遇見檢察官權素拉（嚴智苑飾），兩人合力偵破案件的故事。另外，此劇雖然已經於今年5月開拍，但是女主角一直沒辦法敲定，因此現在才公布完整的出演名單。

▲韓劇《操作》的女主角終於敲定，由嚴智苑（右）演出，搭檔南宮珉合力接發真相。（圖／翻攝自南宮珉IG、Naver，2017.06.09）